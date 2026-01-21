Netflix ist die klare Nummer eins beim Videostreaming - und wächst weiter. Aktionäre bekommen aber die teuren Übernahmepläne beim Hollywood-Urgestein Warner Bros. zu spüren. Der Videostreaming-Marktführer Netflix hat die Marke von 325 Millionen Kunden geknackt. Es ist das erste Update zur Nutzerzahl seit einem Jahr. 2024 hatte Netflix mit 301,6 Millionen zahlenden Kunden abgeschlossen. Im vergangenen Quartal steigerte Netflix den Umsatz im Jahresvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n