© Foto: Dall-EDer chinesische Tech-Konzern Alibaba kooperiert mit Chinas führendem Atomunternehmen, um den Stromhunger seiner KI-Rechenzentren zu stillen. Alibaba hat in dieser Woche ein Gemeinschaftsunternehmen zur Stromerzeugung gegründet - gemeinsam mit China National Nuclear Power und weiteren Partnern. Das Joint Venture ist mit einem registrierten Kapital von 250 Millionen Yuan (rund 35,9 Millionen US-Dollar) ausgestattet. Ziel ist es, die Energieversorgung für Alibabas datenintensive KI-Infrastruktur abzusichern. Konkrete Details zum Umfang, zu Standorten oder zur operativen Ausgestaltung wurden bislang nicht veröffentlicht. Strom wird zum Engpassfaktor der KI-Ära Technologiekonzerne suchen …Den vollständigen Artikel lesen
