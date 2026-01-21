Die Tesla-Aktie konnte zuletzt weder die 20- noch die 50-Tage-Linie nachhaltig zurückerobern und brach im gestrigen Handel eine Unterstützung.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|360,25
|360,50
|09:42
|360,30
|360,55
|09:42
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:37
|Tesla Cybertruck 2025: Horrender Absatzeinbruch
|08:30
|Tesla legt den Rückwärtsgang ein
|Die Tesla-Aktie konnte zuletzt weder die 20- noch die 50-Tage-Linie nachhaltig zurückerobern und brach im gestrigen Handel eine Unterstützung Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|08:13
|Musk fragt X-Nutzer: Ryanair kaufen?
|08:06
|Sam Altman Slams Elon Musk, Tesla Over Autopilot Crash Deaths, Questions Self-Driving Safety As Feud Heats Up: 'Far From A Safe Thing…'
|07:54
|Teslas Pläne für Batteriefabrik in Grünheide erhalten neues Leben
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|TESLA INC
|360,55
|+0,77 %