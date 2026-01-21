© Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - SVEN SIMONL'Oréal baut in Indien ein globales Zentrum für KI-gestützte Beauty-Technologie. Der Konzern investiert Milliarden und schafft tausende Jobs.Der französische Kosmetikkonzern L'Oréal investiert mehr als 35 Milliarden Rupien (rund 326 Millionen Euro) in ein neues Beauty-Tech-Zentrum in der südindischen Stadt Hyderabad, wie Reuters berichtete. Das Unternehmen kündigte die Pläne am Mittwoch in einer Erklärung an. Das Zentrum soll als globaler Stützpunkt für KI-getriebene Innovationen dienen. L'Oréal will dort neue digitale Lösungen für die Schönheitsbranche entwickeln und schneller weltweit ausrollen. Bis 2030 sollen rund 2.000 neue Tech-Arbeitsplätze entstehen. Partnerschaft mit der …Den vollständigen Artikel lesen
