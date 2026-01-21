Zürich - Am Devisenmarkt bleibt die jüngste Schwäche des US-Dollar auch am Mittwoch bestehen. Die Diskussionen rund um Grönland schwächen den Greenback, Anleger ziehen sich zurück. «Wir erinnern uns - vor einem Jahr zog eine neue Führung ins Weisse Haus und mit der neuen Politik begann schon einmal ein Ausverkauf des Dollar in selten gesehener Stärke und Geschwindigkeit», sagte ein Händler. Und auch am heutigen Tag dürfte Trump in Davos das «weltpolitische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
