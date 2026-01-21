Nutztiere werden offenbar oft unterschätzt - meinen zumindest Forscher: Anhand der Kuh Veronika weisen sie nach, dass die Tiere gezielt Werkzeuge einsetzen können. Veronika macht sich nämlich bestimmte Alltagsgegenstände auf erstaunliche Weise zunutze. Mit ihrer langen Zunge greift die österreichische Kuh Veronika einen Schrubber und kratzt sich ausgiebig: Mit dieser Eigenart hat die Kuh das Interesse von Biologen geweckt. Diese haben nach eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab