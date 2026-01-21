Lateinamerika bietet ein günstiges Verhältnis von ertragreicher Geologie und politisch-rechtlicher Stabilität. Deshalb fließt Kapital in den Bergbausektor der Länder, deren Pipeline für den Weltmarkt wichtiger wird denn je.

Die Aktie des kanadischen Rohstoffexplorers Aftermath Silver (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) hat es in ein durch die Branche viel beachtetes Ranking geschafft: Der Titel findet sich auf der Liste der 50 besten Unternehmen des OTCQX 2026. Die OTCQX Best 50 ist ein jährliches Ranking der 50 besten US-amerikanischen und internationalen Unternehmen, die am OTCQX-Markt gehandelt werden - einem Segment, das für kleine und mittlere Akteure nicht zuletzt aus der Montanindustrie für die Kapitalbeschaffung von größter Bedeutung ist. Das Ranking berücksichtigt Rendite und Handelsvolumen.

Aftermath Silver belegt Rang 20 im OTCQX Ranking

Die an der Börse Frankfurt derzeit mit rund 240 Mio. EUR bewertete Aftermath Silver schaffte es auf Rang 20. In den letzten zwölf Monaten gewann die Aktie um 118 % an Wert, auf Sicht von drei Jahren steht sogar ein Kursgewinn von 215 % zu Buche.

Michael Williams, Executive Chairman von Aftermath, kommentierte die Platzierung: "Der OTCQX hat sich für Aftermath als äußerst vorteilhafte Handelsplattform erwiesen. Wir handeln täglich mit über 800.000 Aktien und konnten viele US-amerikanische Aktionäre gewinnen."

Die starke Platzierung gelang Aftermath in einem günstigen Marktumfeld, das naturgemäß auch der Konkurrenz zugutekommt. Die Investitionen in Bergbau und Exploration ziehen wieder an, da Gold und Silber zu historischen Höchstkursen gehandelt werden und sich bei Kupfer eine womöglich über Jahrzehnte andauernde Knappheit andeutet.

Aftermath exploriert drei Projekte in Südamerika: Das Silber-Kupfer-Mangan-Projekt Berenguela im Süden Perus sowie das Silberprojekt Cachinal und das Silber-Gold-Projekt Challacollo im Norden Chiles.

Neben den erzielten Projektfortschritten dürfte auch der Standort dem Anlegerinteresse zuträglich gewesen sein. Die derzeitige Struktur der globalen Kapitalflüsse ist rasch erzählt. Aufgrund der hohen Metallpreise und der langfristig hohen Nachfrage fließt mehr Kapital in den Bergbau. Und dieses Kapital konzentriert sich auf Standorte mit einem günstigen Verhältnis aus geologischem Potenzial und politisch-rechtlicher Sicherheit.

Investoren ziehen Lateinamerika vor - zu hohe Risiken in Afrika und Asien

Die Wahl der Investoren fällt deshalb überproportional häufig auf Süd- und Mittelamerika. Deutlich wird dies durch einen Blick auf die Entwicklung der Kapitalflüsse im M&A Bereich. Laut einem McKinsey-Bericht flossen 2025 fast drei Viertel des gesamten Transaktionsvolumens nach Lateinamerika. Der Grund: Investoren meiden risikoreichere Regionen wie Afrika, Westasien und Zentralasien.

Die Entwicklung im vergangenen Jahr markiert keinen Ausreißer: Seit 2021 sind die Werte von Bergbaugeschäften in Lateinamerika um mehr als 200 % gestiegen, während sie in Afrika um fast 80 % zurückgegangen sind. Die anderen Regionen bieten zwar große geologische Potenziale, schrecken aber aufgrund unkalkulierbarer politischer und juristischer Risiken ab.

Für die Versorgung der Welt mit Rohstoffen kommt es deshalb auf absehbare Zeit ganz maßgeblich auf die Projektpipeline in Lateinamerika an. Dies wird auch durch Investoren realisiert - und erklärt das Interesse an Unternehmen wie Aftermath Silver.

Südamerikanische Standorte sind zwar nicht frei von Problemen, insgesamt aber stabil. Dies zeigt das Beispiel Chile, wo sich zwei von drei Standorten von Aftermath befinden. Dort hatte 2021 der linksgerichtete Gabriel Boric das Präsidentenamt übernommen. Auch wenn Boric wie erwartet nie zum bevorzugten Präsidenten des Bergbaus im Land wurde, investierten Unternehmen weiterhin.

Der Bergbau machte 2025 59,1 % der chilenischen Exporte aus und erwirtschaftete Erträge in Höhe von 63,3 Mrd. USD. Zudem belegte Chile mit einem Anteil von 7,1 % bzw. 874,7 Mio. USD den vierten Platz im globalen Budget für die Exploration von Bodenschätzen, hinter Kanada, Australien und den USA. Dies entspricht einem Anstieg um 80,7 Mio. USD gegenüber dem Jahr 2024. Boric designierter Nachfolger José Antonio Kast, der im Dezember die Präsidentschaftswahl für sich entschied, gilt als wesentlich bergbaufreundlicher.

Chile und Peru verzeichnen Kapitalzuflüsse

Ähnlich ist die Situation im Nachbarland, allen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Kleinbergbau zum Trotz. Die Investitionen im peruanischen Bergbau verzeichneten in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 einen Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr und erreichten 3,34 Mrd. USD, verglichen mit 2,96 Mrd. USD im Jahr 2024.

Auch Aftermath Silver zählte 2025 zu den Investoren im peruanischen Bergbau. Das Unternehmen leistete eine Vertragszahlung an SSR Mining, um seine Beteiligung am Silber-Kupfer-Mangan-Projekt Berenguela auf 100 % zu erhöhen. Für das Vorzeigeprojekt im Portfolio war im Dezember eine Ressourcenschätzung (MRE) veröffentlicht worden. Derzeit läuft ein Bohrprogramm der Phase 3.

Ralph Rushton, Präsident und CEO von Aftermath, gab sich anlässlich der vollständigen Übernahme überzeugt, dass das Projekt erhebliches Potenzial für die Wertschöpfung von Silber, Kupfer und Mangan bietet und sieht in der Investition einen entscheidenden Schritt des Explorers zum Produzenten und bedeutenden Lieferanten kritischer Mineralien. Rushton zufolge stehen in den kommenden zwölf Monaten technische Studien und Bohrungen bei wichtigen Explorationszielen auf dem Programm. Auch diese dürften bei Investoren auf weiter großes Interesse stoßen.

Lateinamerika als "sichere Bank" für Rohstoffanleger

Lateinamerika gilt für Rohstoffinvestoren zunehmend als "sichere Bank": Hohe Metallpreise und langfristige Nachfrage lenken Kapital dorthin, wo geologisches Potenzial auf vergleichsweise stabile politische und rechtliche Rahmenbedingungen trifft. Davon profitiert auch Aftermath Silver: Platz 20 im OTCQX Best-50-Ranking und starke Kursgewinne unterstreichen das Interesse an Projekten in Peru und Chile, deren Pipeline für die Weltversorgung an Bedeutung gewinnt.

Weitere Informationen zu Aftermath Silver finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/aftermath-silver-ltd/

Aftermath Silver Ltd.

TSX-Venture: AAG

ISIN: CA00831V2057

WKN: A2DMFN

Webseite: www.aftermathsilver.com

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschließlich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktienoptionen des besprochenen Wertpapiers. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000022Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.