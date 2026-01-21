Energiekontor hat ihr Geschäftsjahr 2025 mit einem klaren Ausrufezeichen beendet: Noch vor dem Jahreswechsel wurden Verträge über die schlüsselfertige Veräußerung zweier deutscher Windparks mit zusammen rund 93 Megawatt an die österreichische illwerke vkw AG unterschrieben. Damit summiert sich 2025 die Bilanz auf sieben erfolgreiche Verkäufe und 14 Financial Closes - ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Projektentwickler seine Pipeline nicht nur ankündigt, sondern auch konsequent in Verträge und künftige Cashflows übersetzt. Für Anleger ist der Deal gleich doppelt interessant: Er stärkt kurzfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
