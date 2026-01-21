Honda und GM lassen die BZ-Produktion bei ihrem US-amerikanischen Joint-Venture FCSM auslaufen. Stattdessen wollen die Japaner lieber auf eigenentwickelte Brennstoffzellen-Lösungen "der nächsten Generation" setzen. Joint-Venture-Partner GM hat sich bereits länger von der Technologie distanziert. Honda gibt offiziell an, die Produktion der aktuellen BZ-Systemgeneration von FCSM vor Ende 2026 einzustellen. FCSM steht für "Fuel Cell System Manufacturing" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
