Netflix legte am gestrigen Dienstag (20. Januar) die Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 vor. Die Spannung war im Vorfeld der Präsentation groß, die Anspannung wohl noch größer. Nachdem die Reaktion auf den Q3-Bericht im Oktober 2025 negativ ausfiel, hoffte man nun auf positive Überraschungen. Netflix lieferte ein auf den ersten Blick robustes Zahlenwerk. Erst ein zweiter Blick offenbarte in dem einen oder anderen Punkt leichte Schwächen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
