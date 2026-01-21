Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.01.2026 Kursziel: 7,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA; Nicklas Frers

UmweltBank erreicht Einlagenziel und bestätigt EBT-Guidance



Die UmweltBank hat erste Geschäftszahlen zum FY 2025 vorgelegt und bestätigt bereits ihre Guidance von 5 bis 10 Mio. EUR (9M: 9,1 Mio. EUR) Ergebnis vor Steuern. Dies entspricht ebenfalls unserer Prognose. Während im Privateinlagengeschäft die eher gebremste Entwicklung durch eine Neukundenkampagne beschleunigt werden konnte, lag das Kreditneugeschäft im Jahr 2025 mit rund 120 Mio. EUR unterhalb der bereits angepassten Erwartungen von 200 bis 250 Mio. EUR.



[Tabelle]



Einlagengeschäft legt im Jahresendspurt deutlich zu: Die im Oktober gestartete Neukundenaktion (3% Tagesgeld-Zinsen für drei Monate bis zu einem Betrag von 50.000EUR), hat in Q4 erste Früchte getragen. Während zum 30.09.2025 noch ein geringes Retail-Einlagenwachstum zu Buche stand, konnte dies mit der Aktion in Q4 auf insgesamt 800 Mio. EUR erhöht werden. Somit konnten die Retail-Einlagen auf ein Niveau von 4,3 Mrd. EUR gesteigert werden, welches der Guidance für 2025 entsprach. Auf Seite des Kundenwachstums wurde allerdings das Ziel von 49.000 Neukunden verfehlt. Hier konnten in Q4 immerhin 23.000 neue Kunden (netto) gewonnen werden, was zu einem Gesamtwachstum in 2025 von lediglich 30.000 Kunden führte (ytd +19%). Hierbei gilt es abzuwarten, ob die Neukunden auch nach dem Aktionszeitraum bestehen bleiben. Dies wird sich jedoch vermutlich erst in den Q2/26 Zahlen erkennen lassen, da die Aktion beinhaltet, dass nach den ersten drei Monaten mit 3% TG-Zinsen drei weitere Monate mit 2% TG-Zinsen folgen. Erst danach erhält der Neukunde die aktuell geltenden 0,6% Zinsen, die die UmweltBank auf dasTagesgeldkonto zahlt. Die Aktion, bei der die UmweltBank bewusst 100bps auf Neuanlagen für drei Monate 'draufzahlt' und weitere drei Monate am Tagesgeld nichts verdient, bleibt als 'Investition' in das Kundenwachstum dennoch erst mal bestehenund dürfte das Q1/26-Ergebnis noch belasten.



Kreditneugeschäft unter den Erwartungen: Zwar konnte in Q4 mit neuen Krediten in Höhe von 47 Mio. EUR (Q3/25: 33 Mio. EUR, 9M/25: 73 Mio. EUR) ca. 39% des Jahresgeschäfts getätigt werden (FY/25: 120 Mio. EUR), dennoch blieb der Jahreswert deutlich unter den bereits angepassten Prognosen des Vorstandes von 200 bis 250 Mio.EUR. Zum einen lag das an der bis zur Kapitalerhöhung im September 2025 begrenzenden Kapitalsituation. Zum anderen an verzögerten Kreditgeschäften, welche nun in H1/2026 durchgeführt werden sollen. Bereits aktuell gibt der Vorstand bezüglich des Bruttokreditneugeschäfts in 2026 eine Guidance von 450 Mio. EUR aus. Begünstigt wird diese Guidance durch die von der Umweltbank in Aussicht gestellte Reduktion der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen in 2026. Im optimalen Fall könnte dies u.E. in Q1 2026 bereits eintreten. Wir nehmen an, dass die Auflagen stufenweise abnehmen werden und das Kreditgeschäft entsprechend dynamisch wachsen kann.



Fazit: Die UmweltBank befindet sich aufgrund des steigenden Einlagengeschäfts und den zuversichtlichen Aussichten im Kreditneugeschäft auf einem guten Weg. Jedoch muss das Geschäftsmomentum in den nächsten Jahren anziehen, um die Mittelfristguidance einer Eigenkapitalrendite >12% vor Steuern bis 2028 zu erreichen. Mit Verweis auf die weiterhin sehr niedrige Bewertung (KBV: 0,4x) bestätigen wir unser Kursziel und unsere Kaufempfehlung.







