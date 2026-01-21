FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.01.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1120 (1125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TREATT PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 135 (150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 900 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 215 (210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 247 (241) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4200 (3750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 580 (550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SMITHS GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3000 (2750) PENCE - BERENBERG RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2800 (2200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 520 (460) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3650 (3350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WISE PRICE TARGET TO 1350 (1330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES TT ELECTRONICS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 120 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 635 (585) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ADMIRAL GROUP TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 2920 (3954) PENCE - GOLDMAN CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 658 (763) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 754 (714) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1713 (1560) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 263 (249) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 328 (300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PHOENIX GROUP TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 752 (593) PENCE - HSBC RAISES HALEON TO 'BUY' - PRICE TARGET 430 PENCE - JEFFERIES RAISES VOLEX PRICE TARGET TO 500 (470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WISE PRICE TARGET TO 1299 (1231) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 690 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1726 (1725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES WISE PRICE TARGET TO 1220 (1200) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 575 (590) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 140 (135) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'BUY'
