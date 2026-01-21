Mercedes-Benz Trucks treibt die Einführung des Megawatt Charging System (MCS) für den batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw eActros 600 voran und erprobt das Megawattladen mit zwei Fahrzeugen auf einer Langstreckentestfahrt unter Praxisbedingungen. Ziel der Testfahrt ist es, die Kompatibilität zwischen Fahrzeugen und Megawatt-Ladesäulen verschiedener Hersteller zu optimieren und zugleich Erkenntnisse zur Praxistauglichkeit der MCS-Infrastruktur - auch unter winterlichen Bedingungen - zu gewinnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver