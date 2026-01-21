© Foto: MidjourneyBeeindruckend stark ins neue Börsenjahr gestartet musste der britische KI-Wert Rezolve AI am Dienstag kräftig federn lassen. Aus diesem Grund crashte die Aktie. Rezolve AI: Raketenstart für britischen KI-Hoffnungsträger Um fast 50 Prozent hatte sich die Aktie von Rezolve AI, einem aus Großbritannien stammenden und unter Anlegerinnen und Anlegern zunehmend stärker beachteten KI-Wert, seit dem Jahresauftakt zeitweise verteuert. Am Markt wird darauf gewettet, dass das Unternehmen 2026 den Vorzeichenwechsel beim operativen Ertrag schafft. Das Management selbst hatte diese Hoffnungen vor wenigen Tagen mit einer angehobenen Umsatzprognose und einer positiven EBITDA-Schätzung genährt. Welches …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE