Basierend auf ersten vorläufigen und ungeprüften Zahlen stellen sich wichtige Finanzkennzahlen des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2025 wie folgt dar: Der Umsatz des Unternehmensbereichs ContiTech wird im vierten Quartal voraussichtlich bei rund 1,4 Milliarden Euro liegen. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten wir demnach einen Umsatz von rund 6,0 Milliarden Euro (Prognose: rund 6,0 - 6,5 Milliarden Euro). Die bereinigte EBIT-Marge vor Anwendung von IFRS 5 im vierten Quartal wird voraussichtlich rund 2,0 % betragen. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten wir somit eine bereinigte EBIT-Marge vor Anwendung von IFRS 5 von rund 4,9 % (Prognose: rund 6,0 % - 7,0 %). Das geringer als erwartete Ergebnis ist im Wesentlichen durch eine ausbleibende Markterholung im abgelaufenen Quartal, Transformationsaufwendungen, Währungs- und Bewertungseffekte sowie die Verschiebung einzelner Maßnahmen zur Ergebnissicherung in die Folgequartale begründet. Auf Konzernebene sowie im Unternehmensbereich Tires werden voraussichtlich die angestrebten Bandbreiten erreicht: Der konsolidierte Umsatz des Continental-Konzerns lag im vierten Quartal bei rund 5,0 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2025 ergibt sich demnach ein Umsatz von rund 19,7 Milliarden Euro (Prognose: rund 19,5 - 21,0 Milliarden Euro). Die bereinigte EBIT-Marge im vierten Quartal wird voraussichtlich rund 10,9 % betragen. Für das Gesamtjahr 2025 ergibt sich daraus eine bereinigte EBIT-Marge von rund 10,2 % (Prognose: rund 10,0 % - 11,0 %).

Der Umsatz des Unternehmensbereichs Tires wird im vierten Quartal voraussichtlich bei rund 3,6 Milliarden Euro liegen. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten wir einen Umsatz von rund 13,8 Milliarden Euro (Prognose: rund 13,5 - 14,5 Milliarden Euro). Die bereinigte EBIT-Marge im vierten Quartal wird voraussichtlich rund 14,3 % betragen, insbesondere aufgrund positiver Mix-Effekte sowie weiterer Kostenoptimierungen. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten wir damit eine bereinigte EBIT-Marge von rund 13,6 % (Prognose: rund 12,5 % - 14,0 %).

Der bereinigte Free Cashflow für den Continental-Konzern wird voraussichtlich im vierten Quartal rund 1,0 Milliarden Euro betragen. Somit ergibt sich für das Gesamtjahr ein bereinigter Free Cashflow von knapp 1,0 Milliarden Euro (Prognose: rund 0,6 - 1,0 Milliarden Euro). Die vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden am 4. März 2026 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wird am 19. März 2026 veröffentlicht. "EBIT bereinigt" und "Free Cashflow bereinigt" entsprechen der jeweiligen Definition im Glossar der finanzwirtschaftlichen Begriffe des Geschäftsberichts 2024 auf Seite 26, der unter www.continental-ir.de abrufbar ist.

