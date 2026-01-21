EQS-Ad-hoc: Continental AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis
Basierend auf ersten vorläufigen und ungeprüften Zahlen stellen sich wichtige Finanzkennzahlen des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2025 wie folgt dar:
Auf Konzernebene sowie im Unternehmensbereich Tires werden voraussichtlich die angestrebten Bandbreiten erreicht:
Die vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden am 4. März 2026 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wird am 19. März 2026 veröffentlicht.
"EBIT bereinigt" und "Free Cashflow bereinigt" entsprechen der jeweiligen Definition im Glossar der finanzwirtschaftlichen Begriffe des Geschäftsberichts 2024 auf Seite 26, der unter www.continental-ir.de abrufbar ist.
Kontakt:
Mitteilende Person: Max Westmeyer, Leiter Investor Relations
Ende der Insiderinformation
21.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Continental AG
|Continental-Plaza 1
|30175 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)511 938-13650
|Fax:
|+49 (0)511 938-1080
|E-Mail:
|ir@conti.de
|Internet:
|www.Continental.com
|ISIN:
|DE0005439004
|WKN:
|543900
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX
|EQS News ID:
|2263676
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2263676 21.01.2026 CET/CEST