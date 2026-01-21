Nutzer können über den frei zugänglichen Atlas der Smart-Meter-Initiative einsehen, welche Rollout-Quote die jeweils verantwortlichen Messstellenbetreiber erzielt haben. Die zehn größten Unternehmen kommen beim Pflichtrollout auf Quoten zwischen 20 und 38 Prozent. Wie weit ist der grundzuständige Messstellenbetreiber an meinem Wohnort beim Smart-Meter-Rollout? Welche Unternehmen sind vorbildhaft, welche hinken hinterher? Wer hat noch gar keine Smart Meter installiert? Fragen wie diese beantwortet der Smart-Meter-Atlas, den Octopus Energy, Tibber, Ostrom und Rabot. energy jetzt online gestellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
