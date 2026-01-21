Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Mittwoch im Rückwärtsgang, und der Leitindex SMI hat seine Verluste noch etwas ausgeweitet. Die Anspannung unter Anlegern bleibt hoch, angesichts der weiter ungelösten Diskussion um Amerikas geplante Annexion von Grönland. Mit Spannung wird nun der Auftritt von Donald Trump am WEF in Davos am Nachmittag erwartet - zumal sich seine Ankunft durch eine kleine Flugzeugpanne wohl verzögert. «Viele harte Makrodaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
