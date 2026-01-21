© Foto: Rafael Henrique - picture allianceÜbernahmegerüchte um den Diagnostikspezialisten Qiagen sorgten am Dienstag für einen rekordverdächtigen Kursanstieg. Am Mittwoch kommt die Aktie wieder etwas zurück. Was ist dran an dem Deal?Die Aktie des Diagnostikspezialisten Qiagen hat sich in den letzten Tagen als wahrer Kurs-Hit entpuppt. Nach einem Anstieg von bis zu 20 Prozent am Dienstag kletterte der Kurs des Unternehmens zwischenzeitlich auf ein Jahreshoch von 47 Euro - der stärkste Tageszuwachs seit mehr als zwei Jahrzehnten. Am Mittwoch kühlt sich die Euphorie vorerst ab und die Aktie fällt bis zum Mittag um rund 5 Prozent. Auslöser für den Anstieg sind Übernahmegerüchte, die sich durch die Nachricht verstärkten, dass Qiagen …Den vollständigen Artikel lesen
