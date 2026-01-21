Zürich - Der unter Absatzflaute leidende Schokoladenproduzent Barry Callebaut hat einen überraschenden Wechsel an der Konzernspitze angekündigt. Der CEO muss schon am Montag das Feld räumen. Neu richten soll es der frühere Konzernchef des britischen Konsumgüterriesen Unilever. Barry-Callebaut-CEO Peter Feld gibt sein Amt nach Abschluss des Restrukturierungsprogramms «BC Next Level» ab. Nachfolger des Deutschen wird per 26. Januar 2026 der 54-jährige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab