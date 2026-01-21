Im Dezember 2025 startete das Projekt "Landwirtschaft - Kommune - Flexibilität" (LKFlex). Das Netzwerk Flexperten und die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) unterstützen Kommunen und landwirtschaftliche Betriebe dabei, flexible Biogasanlagen in die kommunale Wärmeplanung zu integrieren. Ziel ist es, regionale Versorgungssicherheit zu stärken und das bislang ungenutzte Biogaspotenzial besser auszuschöpfen. Biogas als Flexibilitätsoption in der kommunalen WärmeplanungMit dem Ausbau der Erneuerbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver