Netflix setzt Aktienrückkäufe vorerst aus - Aktie verliert

Höhere Ausgaben dämpfen den Ausblick.



Der Streaminganbieter erzielte konnte im vierten Quartal seinen Umsatz um rund 17 Prozent auf etwa 12,1 Milliarden Dollar steigern. Zudem konnte Netflix seinen Kundenzuwachs auf nahezu acht Prozent erhöhen. Der Ausblick für die kommende Zeit bringt jedoch Unsicherheiten mit sich. So zeigt sich das Management für das laufende Quartal vorsichtiger. Höhere Investitionen in Inhalte sowie die Kosten, die im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme des Studio- und Streaminggeschäfts von Warner Bros. stehen, erweisen sich als belastend. Die Ausgaben für Filme und Serien möchte Netflix in diesem Jahr um rund zehn Prozent erhöhen. Um Liquidität zu sichern, setzt Netflix Aktienrückkäufe vorerst aus. Anleger sind skeptisch, ob sich die höheren Investitionen auszahlen werden. Die Aktie verlor nach US-Handelsschluss knapp fünf Prozent.









