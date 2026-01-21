Die Qiagen-Aktie schoss zuletzt massiv nach oben und setzt am Mittwoch ihre Aufwärtsbewegung fort. Dahinter stecken Übernahmegerüchte. Das müssen Anleger jetzt wissen. Neue Übernahmefantasie 2020 war eine Übernahme von Qiagen durch den US-Konzern Thermo Fisher geplatzt. Doch nun könnte es endlich so weit sein. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg schon am Dienstagabend berichtete, habe der Konzern strategische Berater hinzugezogen und würde mit mehreren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de