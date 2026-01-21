Santa Clara/Zürich - ServiceNow und OpenAI geben eine erweiterte strategische Zusammenarbeit bekannt, um agentische KI-Erlebnisse voranzutreiben und Enterprise-AI-Ergebnisse zu beschleunigen. Die Vereinbarung ermöglicht eine enge Zusammenarbeit zwischen technischen Beratern von OpenAI und Ingenieuren von ServiceNow, die mit Frontier-Modellen ausgestattet werden. Dadurch erhalten Kunden direkten Zugang zu modernsten KI-Fähigkeiten, massgeschneiderte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
