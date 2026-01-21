Im letzten Jahr wurden 315 Gigawattstunden Speicherkapazität neu installiert. Iola Hughes, Forschungsleiterin bei Benchmark Mineral Intelligence, prognostiziert gegenüber ESS News für 2026 einen Zuwachs von über 450 Gigawattstunden. Erkennbare Einschränkungen bei der Materialversorgung soll es nicht geben. Unterdessen sind die ersten Auswirkungen der steigenden Lithiumpreise auf Zellebene sichtbar. Sie wirken sich aber noch nicht voll auf die Systempreise aus. von ESS News Nach Berechnungen von Benchmark Mineral Intelligence wurden 2025 rund 315 Gigawattstunden Batteriespeicher-Kapazität (BESS) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
