Netflix hat die Erwartungen im Schlussquartal knapp übertroffen, der Ausblick ist jedoch nicht überzeugend. Wank der Streaming-Riese?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|68,60
|68,66
|14:38
|68,59
|68,66
|14:38
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:33
|Netflix-Views: Schlechte Zahlen für deutsche Serien, dieser deutsche Film überrascht
|14:18
|Rosenblatt lowers Netflix stock price target to $94 on subscriber growth slowdown
|14:15
|Stock Market Today: Dow Drops Ahead Of Trump Speech; Netflix Falls On Earnings (Live Coverage)
|14:10
|Rosenblatt senkt Netflix-Kursziel auf 94 Dollar wegen verlangsamtem Abonnentenwachstum
|14:07
|Netflix Shares Sink 6.5% In Premarket After Earnings-CEO Talks Up Warner Deal
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NETFLIX INC
|68,68
|-7,97 %