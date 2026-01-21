VSB Frankreich, ein Unternehmen der VSB Gruppe und Teil von TotalEnergies, hat mit Eoliennes de Tortebesse seinenersten Windpark im französischen Département Puy-de-Dôme in Betrieb genommen. Das Projekt unterstützt damit den weiteren Ausbau der Onshore-Windenergie in Frankreich. 15 Windenergieanlagen liefern 78 GWh Strom pro JahrDer Windpark liegt wenige Kilometer von der Gemeinde Tortebesse entfernt und umfasst 15 Windenergieanlagen des Typs Vestas V110 mit einer Gesamtleistung von 32,4 Megawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver