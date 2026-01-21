Der Dax ist stark ins neue Jahr gestartet und hat nach wenigen Handelstagen noch stärker nachgelassen. Das Thema Grönland und die von Trump angedrohten Strafzölle bestimmen aktuell das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten. Der Dax reagierte mit einer veritablen Talfahrt und einem knackigen Rücksetzer unter die Marke von 25.000 Punkten auf die jüngsten Entwicklungen.Der heutige Mittwoch (21. Januar) könnte die Karten neu mischen und zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de