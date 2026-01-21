Bern - Weniger Sendungen, weniger Standorte, weniger Zuschauer: Würde die Halbierungsinitiative von Volk und Ständen an der Urne angenommen, hätte das für die SRG gravierende Folgen. Laut Medienminister Albert Rösti droht der Abbau von 3000 Stellen und das Ende von Regionalbüros. Am 8. März entscheidet die Schweizer Stimmbevölkerung über die Initiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)». Diese will die Radio- und Fernsehabgabe von heute 335 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
