Zürich - Wyden, eine institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, und Taurus, ein Anbieter von Infrastruktur für digitale Assets auf Unternehmensebene, haben eine strategische Kooperation geschlossen. Dabei wird die institutionelle Trading-Plattform von Wyden - Wyden Infinity - mit der robusten Verwahrinfrastruktur von Taurus-PROTECT gekoppelt. Die Integration ermöglicht es regulierten Institutionen, den Handel mit digitalen Vermögenswerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab