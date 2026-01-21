250.000 Exemplare des Cybertruck wollte Tesla ursprünglich pro Jahr produzieren. Doch die Nachfrage lag 2025 nur bei rund acht Prozent dieser Zahl. Das geht aus Daten von Cox Automotive hervor. Neben der ausgelaufenen US-Förderung hat sich auch der Pickup-Markt schlicht als wenig Stromer-offen entpuppt. Der Cybertruck war einmal Teslas Leuchtturmprojekt und sollte den großen US-Pickup-Markt erschließen. Elon Musk hatte einst mit einer Jahresproduktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
