Wenig berauschende Aussichten für große Ölproduzenten wie etwa BP oder Chevron: Die Internationale Energieagentur (IEA) blickt zwar wegen der robusteren Weltkonjunktur nun etwas optimistischer auf die Entwicklung der globalen Ölnachfrage 2026. Dennoch wird es weiter ein Überangebot auf dem Markt geben, was die Preise nach oben begrenzen dürfte. In ihrem am Mittwoch in Paris vorgelegten Monatsbericht hob die IEA ihre Prognose an, zugleich bleibt sie jedoch bei ihrer Warnung vor einem weiter zunehmenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär