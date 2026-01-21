hier

Der führende Streamingdienstleister meldete für das Q4 den Anstieg des Gewinns um 29 % auf 2,42 Mrd. $ bzw. von 0,43 auf 0,56 $ je Aktie. Langsamer wuchs der Umsatz: + 17,6 % auf 12,05 Mrd. $. Für das laufende Quartal rechnet das Management mit Erlösen in Höhe von 12,16 Mrd. $ (+ 15,3 % zum Q1 2025) sowie 0,76 $ Gewinn je Aktie. Die erreichte Nutzerzahl (325 Mio. Verträge gegenüber 301,6 Mio. Ende 2024), in Verbindung mit fehlender Transparenz bei der Entwicklung von Quartal zu Quartal, sehen manche Beobachter als Beweis einer Verflachung des Wachstums (im Heimatmarkt und international) an. Kritik musste Co-CEO Greg Peters im Zusammenhang mit der Offerte für WARNER einstecken. Die Ablösung der Sachkomponente (eigene Aktien) durch Erhöhung der Barkomponente auf 100 % wurde aus Anlegersicht nicht gutgeheißen. Anpassungen will NETFLIX bei seiner Mobile-App vornehmen. "Experimente" zur Optimierung der Darstellungsformen sollen technisch erleichtert werden, insbesondere die Nutzung des Hochkantformats bei Kurzvideos bzw. Video-Podcasts. Die App soll stärker den Formaten ähneln, die sich auf einschlägigen Social Media-Plattformen bewährt haben. Greg Peters will NETFLIX so optimal auf die Anforderungen der nächsten Jahre vorbereiten, was von Analystenseite direkt mit der Bemerkung quittiert wurde, der Konzern spreche lieber von Experimentieren statt Nachahmung ("Imitation").Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent