Mit der neuen Funktion will Senec gewährleisten, dass die Kunden automatisch dann be- und entladen, wenn dies für sie am günstigsten ist. Die Fahrpläne basieren auf Prognosen zum Stromverbrauch und dem Photovoltaik-Ertrag sowie den Preisen eines dynamischen Stromtarifs. Mit prognosebasiertem Laden will der Leipziger Speicher-Anbieter Senec die Stromkosten seiner Batteriekunden reduzieren. Die neue Funktion ist ab sofort für den Speicher Senec. Home P4 verfügbar. Für das Speichermodell E4 folgt der Release in den kommenden Monaten. Die Lade- und Entladesteuerung erfolgt über das in den Speicher
