Die Schaeffler-Aktie kennt momentan nur die Richtung nach oben. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell weitere +1,8% und steht bei 10,40 €. Damit erreicht sie wieder das Kursniveau von 2018. Was ist hier ratsam? Aktie droht zu überhitzen Der Chart zeigt seit April 2025 einen stetigen Aufwärtstrend, seit Dezember verschärfte er sich. Gegenüber dem damaligen Kurs von 3,60 € verdreifachte er sich damit. Der Kurstreiber war, dass der Autozulieferer sich zunehmend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de