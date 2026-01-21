Der Fachkräftemangel trifft kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland besonders stark. Das zeigt eine aktuellen Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA), die vom Institut der deutschen Wirtschaft erstellt wurde.
Zwischen Juli 2024 und Juni 2025 fehlten KMU rund 281.500 Fachkräfte, was etwa 71,7 Prozent der gesamten Fachkräftelücke entspricht. 177.347 der fehlenden Fachkräfte entfielen dabei auf Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten. Besonders groß sind die Engpässe in medizinischen, pflegenden und baurelevanten Berufen, in denen KMU einen Großteil der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
