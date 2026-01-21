WashTec zeigt eindrucksvoll, wie ein Managementwechsel aus einem jahrelangen Problemfall wieder eine echte Investmentstory machen kann.Den vollständigen Artikel lesen ...
|47,800
|48,000
|16:14
|47,900
|48,100
|16:14
|16:06
|WashTec: Übernahmekandidat?
|Mo
|EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG
/ Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU)...
|Mo
|Das Netflix der Autowäsche: Wie Mister Car Wash den Markt neu erfindet und WashTec zum Angriff auf Dover bläst
|Der nordamerikanische Markt für Fahrzeugpflege erlebt derzeit eine Entwicklung, die in ihrer radikalen Konsequenz an den Wandel der Softwareindustrie vor zehn Jahren erinnert. Das alte Modell der wetterabhängigen...
|Do
|Unterbewertet im Umbruch plus Dividende? Die Analyse zu Mercedes-Benz, WashTec und Sixt
|Der fundamentale Wandel der Mobilität erzeugt zwei gegensätzliche Realitäten: Während etablierte Hersteller unter massivem Innovationsdruck und schwindenden Margen stöhnen, entstehen in den Nischen...
|12.01.
|EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG
/ Aktienrückkaufprogramms 2025
WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
12.01.2026 / 09:54 CET/CEST
Veröffentlichung...
|WASHTEC AG
|48,000
|+1,27 %