© Foto: Juan Vega - EUROPA PRESSBayer steht vor einer möglichen Entlastung von jahrelangen Rechtsstreitigkeiten, was die Aktienkurse beflügeln könnte. Der neue Blockbuster Asundexian könnte die Kurswende weiter anfeuern.Die Bayer-Aktie könnte in den kommenden Monaten erheblich an Wert gewinnen, nachdem der US Supreme Court entschieden hat, den Glyphosat-Rechtsstreit zu prüfen. Dieses Verfahren, das die könnte Bayer von dem Glyphosat-Schatten befreien, der seit Jahren als riesiges finanzielles Risiko über dem Unternehmen hängt. Laut einem Analystenbericht der Investmentbank HSBC könnte eine Klärung des Rechtsstreits zu einer Reduzierung der Provisionsrückstellungen und einer Verbesserung des Cashflow führen. Bayer verfolgt …Den vollständigen Artikel lesen
