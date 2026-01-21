Zürich - Der US-Dollar hat am Mittwochnachmittag zwischenzeitliche Abgaben wieder aufgeholt. So notiert er zur Schweizer Währung mit 0,7933 Franken wieder klar über der Marke von 79 Rappen. Am frühen Nachmittag war der Dollar noch bis auf 0,7889 Franken gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert gegenüber dem US-Dollar mit 1,1711 ebenfalls in etwas auf dem Niveau des Vormittags, aber klar unter dem Tages-Höchstwert vom frühen Nachmittag. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
