New York - Donald Trump hat am Mittwoch die Aktien-Anleger mit seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos etwas beruhigt. Gewalt in der Grönland-Frage schloss der US-Präsident aus. An seinen Plänen, dass zum Schutz der Welt die USA Grönland übernehmen müsse, hielt er jedoch fest. Nach ihren deutlichen Vortagesverlusten gingen die US-Börsen mit der Rede Trumps auf Erholungskurs und bauten die Gewinne im Verlauf aus. Zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
