Marriott International (MAR): Rücksetzer als neue Chance für die Bullen?

Trotz leichter Korrektur vom Allzeithoch bleibt der Trend intakt!

Rückblick

Die Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend, der durch die Serie höherer Hochs und höherer Tiefs seit Oktober deutlich erkennbar ist. Nach einem starken Anstieg auf über 330 USD sehen wir aktuell eine gesunde Korrektur.

Marriott International-Aktie: Chart vom 21.01.2026, Kürzel: MAR, Kurs: 318.76 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der EMA 20 dient oft als dynamische Unterstützung in starken Trends. Der Kurs hat diese Marke leicht unterschritten, stabilisiert sich aber jetzt. Solange die Zone um 310 USD hält, bleibt das bullische Szenario intakt.

Mögliches bärisches Szenario

Wenn der Kurs nicht nachhaltig über die Kerze von Dienstag zurückkehrt, sondern unter diese fällt, wäre das "Pullback-Setup" gescheitert.

Meinung

Marriott konnte zuletzt die Gewinnerwartungen übertreffen, auch wenn der Umsatz leicht hinter den Prognosen blieb. Während der US-Markt eine gewisse Sättigung zeigt, boomen die Märkte in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Erst vor wenigen Tagen haben Schwergewichte wie Barclays und BMO Capital ihre Kursziele nach oben geschraubt - teilweise bis auf 370 USD. Das unterstreicht das Vertrauen der Institutionellen in die Fortsetzung des Trends. Marriott profitiert massiv von der anhaltenden Reiselust im Luxussegment. Charttechnisch ist der aktuelle Rücksetzer für Trendfolger oft eine interessante Beobachtung, da die Aktie "Luft holt", ohne den langfristigen Trend zu gefährden.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 84.22 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 469.12 Mio. USD

Meine Meinung zu Marriott International ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.01.2026

