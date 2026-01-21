Anzeige
WKN: 913070 | ISIN: US5719032022 | Ticker-Symbol: MAQ
Tradegate
20.01.26 | 18:19
272,35 Euro
+1,70 % +4,55
Branche
Hotels/Tourismus
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
MARRIOTT INTERNATIONAL INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
271,65272,4018:58
271,65272,4018:58
ratgeberGELD.at
21.01.2026 18:09 Uhr
232 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Marriott International (MAR): Rücksetzer als neue Chance für die Bullen?

Trotz leichter Korrektur vom Allzeithoch bleibt der Trend intakt!

Rückblick

Die Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend, der durch die Serie höherer Hochs und höherer Tiefs seit Oktober deutlich erkennbar ist. Nach einem starken Anstieg auf über 330 USD sehen wir aktuell eine gesunde Korrektur.

Marriott International-Aktie: Chart vom 21.01.2026, Kürzel: MAR, Kurs: 318.76 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der EMA 20 dient oft als dynamische Unterstützung in starken Trends. Der Kurs hat diese Marke leicht unterschritten, stabilisiert sich aber jetzt. Solange die Zone um 310 USD hält, bleibt das bullische Szenario intakt.

Mögliches bärisches Szenario

Wenn der Kurs nicht nachhaltig über die Kerze von Dienstag zurückkehrt, sondern unter diese fällt, wäre das "Pullback-Setup" gescheitert.

Meinung

Marriott konnte zuletzt die Gewinnerwartungen übertreffen, auch wenn der Umsatz leicht hinter den Prognosen blieb. Während der US-Markt eine gewisse Sättigung zeigt, boomen die Märkte in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Erst vor wenigen Tagen haben Schwergewichte wie Barclays und BMO Capital ihre Kursziele nach oben geschraubt - teilweise bis auf 370 USD. Das unterstreicht das Vertrauen der Institutionellen in die Fortsetzung des Trends. Marriott profitiert massiv von der anhaltenden Reiselust im Luxussegment. Charttechnisch ist der aktuelle Rücksetzer für Trendfolger oft eine interessante Beobachtung, da die Aktie "Luft holt", ohne den langfristigen Trend zu gefährden.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 84.22 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 469.12 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Marriott International ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
