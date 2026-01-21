Es gibt Momente, in denen unbekannte Aktien in den Mittelpunkt rücken. Eine davon könnte die Germanium-Aktie sein. Am Mittwoch verliert sie aktuell -6,7% und steht bei 0,29 €. Nach einem mehrjährigen Abwärtstrend sprang sie im Oktober von 0,10 € bis auf 0,55 €, danach korrigierte sie wieder. Handelt es sich hierbei um einen aussichtsreichen Rohstofftitel? Germanium als wichtiger Rohstoff Germanium wird als kritischer Rohstoff eingestuft. Große Bedeutung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de