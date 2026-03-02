Anzeige
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol: ALI1
Tradegate
02.03.26 | 07:36
15,960 Euro
+2,70 % +0,420
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ALMONTY INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALMONTY INDUSTRIES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,82015,96007:36
15,82015,96007:36
zukunftsbilanzen.de
02.03.2026 06:46 Uhr
324 Leser
Wolfram-Boom: Warum Almonty Industries zur Schlüsselaktie des Westens werden könnte

Wolfram ist zu einem Rohstoff von geopolitischer Bedeutung geworden. Seit Jahresbeginn hat sich der Preis mehr als verdoppelt. Mittelständische Unternehmen ächzen unter hohen Einkaufskosten, in der Industrie drohen die Bänder stillzustehen. Das Tauziehen zwischen West und Ost um das begehrte Schwermetall ist in vollem Gange. China kontrolliert rund 83 % der Weltproduktion und dreht zunehmend an der Exportschraube. Für Anleger ergibt sich daraus eine seltene Chance, denn an einer Aktie führt kein Weg vorbei: Almonty Industries ist dabei, zum wichtigsten Wolframlieferanten der westlichen Welt aufzusteigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
