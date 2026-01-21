Kursexplosion bei Intel, Micron, Rambus und Co: US-Chip-Aktien drehen nach dem Ausverkauf am Dienstag mit prozentual teils zweistelligen Gewinnen wieder nach oben. Auslöser für die Rally ist eine Aussage des US-Handelsministers Howard Lutnick in Davos: Rund eine Billion Dollar sollen in die US-Halbleiterindustrie fließen. Donald Trumps Rede lässt Anleger zusätzlich aufatmen.Was am Dienstag noch nach Schock aussah, wird am Mittwoch zur Gegenbewegung: US-Chip-Aktien gehören zu den größten Gewinnern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
