Alamos Gold Inc. (ISIN CA0115321089) steht nach Veröffentlichung der Produktionszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 im Fokus der Anleger. Zwar profitierte das Unternehmen von einem außergewöhnlich hohen Goldpreis und erzielte neue Umsatzrekorde. Operativ blieb Alamos Gold jedoch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Vor allem die Produktionsleistung in Kanada sorgte für Enttäuschung. Ein Handicap ist natürlich dewr Vergleich mit dem Vorjahr, da dies ein Rekordjahr war. Alamos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin