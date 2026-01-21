Netflix: Ein Comeback?
© 2026 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|72,37
|72,45
|20:32
|72,34
|72,41
|20:31
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|20:11
|Aktien New York: Schwung lässt etwas nach - Trump vermeidet Eskalation in Davos
| NEW YORK (dpa-AFX) - Mit seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos hat Donald Trump am Mittwoch eine weitere Eskalation im Streit um Grönland vorerst vermieden und damit auch...
► Artikel lesen
|20:10
|Why Netflix Stock May Be a Buy Right Now
|19:51
|Netflix: Ein Comeback?
|Netflix: Ein Comeback
► Artikel lesen
|19:50
|Das Nutzerwachstum bei Netflix setzt sich fort, die Gewinne steigen und bei der Bieterschlacht um Warner Bros. legt der Streamingkonzern noch einmal nach
|Die Übernahmeschlacht um Warner Bros. setzt sich munter fort und Netflix legte in der Angelegenheit nun ein frisches Angebot vor. Nur wenige Stunden später legte das Unternehmen auch Quartalszahlen...
► Artikel lesen
|19:35
|EU to weigh Netflix, Paramount bids for Warner Bros at the same time, Bloomberg News reports
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NETFLIX INC
|72,42
|-2,96 %