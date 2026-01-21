Die Aktie des heute im Express-Service besprochenen Unternehmens befindet sich seit ihrem Hoch im August 2025 in einem klaren Abwärtstrend. Seitdem hat das Papier nahezu die Hälfte seines Wertes eingebüßt. Angesichts dieses deutlichen Kursverlustes drängt sich die Frage auf, ob eine Gegenbewegung inzwischen überfällig ist.Auf den ersten Blick scheint die Aktie bei Analysten nicht besonders beliebt zu sein. Das lässt sich aus den Kauf-, Halte- und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.