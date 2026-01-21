Im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 konnten die RuMaS Deutschland-Favoriten die an sie gesetzten Erwartungen noch nicht vollständig erfüllen. Allerdings befindet sich das Jahr noch in einer frühen Phase, sodass weiterhin ausreichend Zeit bleibt, um eine positive Entwicklung zu erreichen. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung einer speziellen Aktie aus dem Nebenwerte-Segment. Trotz eines zuletzt schwachen Börsenumfeldes gelang es diesem Wertpapier, ...

