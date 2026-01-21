Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 22.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 4.862 USD - auf dem Weg zu 5.000 USD: Warum A2 Gold jetzt in eine neue Liga aufsteigt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
21.01.26 | 17:35
98,86 Euro
+1,54 % +1,50
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
101,65102,3021.01.
101,65102,2021.01.
Dow Jones News
21.01.2026 23:39 Uhr
311 Leser
Artikel bewerten:
(0)

NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 24.869 Pkt - VW und Deutsche Börse gesucht

DJ NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 24.869 Pkt - VW und Deutsche Börse gesucht

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel waren Volkswagen und Deutsche Börse nach Nachrichten am Mittwochabend gesucht. Volkswagen hat in seinem Konzernbereich Automobile die im September gesenkte Prognose für den Netto-Cashflow und die Nettoliquidität für 2025 deutlich übertroffen. Dies führte der DAX-Konzern vor allem auf eine geringere Mittelbindung im Working Capital und niedriger als erwartet ausgefallene Investitionen in Sachanlagen und Forschung und Entwicklung zurück. Auf Tradegate gewannen Volkswagen 3,2 Prozent.

Deutsche Börse legten um rund 1 Prozent zu, nachdem die Frankfurter am Abend gemeldet hatten, eine Einigung zur Übernahme von Allfunds erreicht zu haben. Im Rahmen des Angebots für die Fondsplattform Allfunds bietet der Börsenbetreiber demnach Allfunds-Aktionären für jedes Papier 8,80 Euro, davon 6 Euro in bar und den Rest in eigenen Aktien sowie einer Bardividende. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.869    24.560    +1,3% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 17:07 ET (22:07 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.