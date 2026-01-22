EQS-News: BingX / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag

PANAMA CITY, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- BingX , einer der führenden Kryptowährungsbörsen und ein Web3-KI-Unternehmen, hat heute eine mehrjährige Partnerschaft mit Scuderia Ferrari HP bekannt gegeben. Dies stellt die erste Motorsport-Kooperation von BingX und die allererste Zusammenarbeit von Scuderia Ferrari HP mit einer Krypto-Börsenmarke dar. Diese historische Allianz bringt zwei globale Marken zusammen, die dafür bekannt sind, die Grenzen von Performance und Innovation zu verschieben. Die Partnerschaft mit Scuderia Ferrari HP markiert einen entscheidenden Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie von BingX. Als eines der ikonischsten Motorsportteams der Welt verkörpert Scuderia Ferrari HP Präzision, Ehrgeiz und das kontinuierliche Streben nach Exzellenz - Werte, die die Vision von BingX widerspiegeln, während die Plattform und die Community weiter wachsen. Die Zusammenarbeit festigt die Position von BingX als eine der präsentesten Marken in der Krypto-Landschaft und signalisiert das langfristige Engagement des Unternehmens für erstklassige Partnerschaften und Innovationen. Daniel Lai, Chief Business Officer bei BingX, kommentierte: "Diese Partnerschaft ist mehr als nur ein Meilenstein. Die Zusammenarbeit mit Scuderia Ferrari HP setzt einen neuen Maßstab für BingX. Die Disziplin, Präzision und das unermüdliche Streben nach Exzellenz von Scuderia Ferrari HP spiegeln die Werte wider, die wir als globale Börse anstreben. Diese Partnerschaft fordert uns heraus, alles, was wir aufbauen, jedes Erlebnis, das wir bieten, und jeden Nutzer, den wir weltweit bedienen, auf ein neues Niveau zu heben". Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer von Scuderia Ferrari HP, sagte: "Wir freuen uns, BingX als ersten Krypto-Börsen-Partner von Scuderia Ferrari HP begrüßen zu dürfen. Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere Bereitschaft wider, aufstrebende Technologien zu nutzen, die mit unserer zukunftsorientierten Philosophie übereinstimmen. Da wir mit dem FIA-Reglement 2026 vor einer neuen Ära im Motorsport stehen, zeigt diese Allianz unsere Bereitschaft, bahnbrechende Innovationen sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke zu erkunden und dabei unserem Erbe an Präzision und dem Streben nach Exzellenz treu zu bleiben. Mit der Wahl von BingX als unserem ersten Partner im Bereich der Krypto-Börsen erkennen wir das transformative Potenzial dieses Sektors und die Möglichkeit an, durch neue digitale Erlebnisse mit einem breiteren globalen Publikum in Kontakt zu treten". In den kommenden Jahren können Fans erwarten, im Zuge der Entwicklung der Partnerschaft bei einer Vielzahl von Veranstaltungen von Scuderia Ferrari HP, auf digitalen Plattformen, durch globale Inhalte und exklusive Erlebnisse mit BingX in Kontakt zu treten. Diese mehrjährige Zusammenarbeit gibt den Ton für eine neue Phase globaler Ambitionen für BingX an: Eine Phase, die durch bahnbrechende Partnerschaften, erstklassige Markenführung und das Engagement für die Gestaltung der Zukunft der Branche definiert ist. Über BingX BingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Krypto-Börse und ein Web3-AI-Unternehmen, das eine globale Gemeinschaft von über 20 Millionen Nutzern bedient. Mit einem umfassenden Angebot an AI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, darunter Derivate, Spot-Trading und Copy-Trading, wird BingX den sich entwickelnden Bedürfnissen von Nutzern aller Erfahrungsstufen gerecht, vom Anfänger bis zum Profi. BingX hat sich dem Aufbau einer vertrauenswürdigen und intelligenten Trading-Plattform verschrieben und unterstützt Nutzer mit innovativen Tools, die darauf ausgelegt sind, Leistung und Vertrauen zu verbessern. BingX ist seit 2024 Hauptpartner des Chelsea Football Club und wurde 2026 der erste offizielle Krypto-Börsen-Partner von Scuderia Ferrari HP. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://bingx.com/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863429/IMG_5646.jpg

