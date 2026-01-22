© Foto: Andrej Sokolow/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:30 Uhr, Dänemark: Tryg, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Associated British Foods (ABF), Trading Update 08:00 Uhr, Schweden: Investor, Jahreszahlen 12:30 Uhr, USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen 17:00 Uhr, USA: Intuit, Hauptversammlung 22:00 Uhr, USA: Alcoa, Q4-Zahlen 22:00 Uhr, USA: Intel, Q4-Zahlen 22:05 Uhr, USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre …Den vollständigen Artikel lesen
